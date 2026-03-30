W poniedziałek około południa pojawi się maksymalna cena paliw – poinformował w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 wiceminister energii Wojciech Wrochna. Ekspert tłumaczył, że we wtorek na stacjach powinna już obowiązywać cena maksymalna, do której wszyscy sprzedawcy muszą się dostosować. Hurtownicy będą zobowiązani codziennie podać ceny hurtowe, a specjalny algorytm będzie obliczał cenę maksymalną. Miesiąc ulg paliwowych to dla państwa koszt ponad 1,5 mld zł.

Wojciech Wrochna mówił w Radiu RMF24, że kilkadziesiąt godzin opóźnienia w stosowaniu systemu niższych cen paliw wynika m.in. z konieczności dostosowania kas fiskalnych na stacjach.

Wszelkie naruszenia cen będzie badać Krajowa Administracja Skarbowa. Gość Piotra Salaka przekonywał, że urzędnicy są przygotowani na ewentualną zwiększoną ilość spraw. Ustawa obowiązuje do 30 czerwca, ale rządzący zapowiadają, że będą reagować, jeśli sytuacja nie unormuje się do tego czasu.

Wiceminister energii Wojciech Wrochna / Jakub Rutka / RMF FM