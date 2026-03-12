Ponad 30 metrów długości, częściowo szklane dno i zawieszenie nad trasą narciarską – w Istebnej (woj. śląskie) powstanie wyjątkowy basen. „Budujemy coś, czego nie ma jeszcze świat. Pierwszy na świecie basen wiszący nad trasą narciarską” – twierdzą w mediach społecznościowych przedstawiciele Kompleksu Istebna Zagroń.

Istebna. Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na profilu kompleksu można już zobaczyć wizualizację inwestycji, która może zainteresować wszystkich, którzy uwielbiają wypoczywać w Beskidzie Śląskim.

Basen typu infinity, nazwany Infinity Sky 36°, będzie miał ponad 30 metrów długości i zostanie zawieszony bezpośrednio nad stokiem narciarskim. Konstrukcja wyróżniać się będzie przeszklonymi ścianami oraz częściowo przezroczystym dnem, co pozwoli kąpiącym się podziwiać nie tylko panoramę Beskidu Śląskiego, ale także obserwować narciarzy szusujących tuż pod nimi. Basen ma być całoroczny. Według planów podgrzewana w nim woda będzie miała temperatura 36 stopni.

Przedstawicielka kompleksu Anna Dziedzic w rozmowie z portalem ślązag.pl tłumaczyła, że przed ogłoszeniem inwestycji konieczne było sprawdzenie, czy budowa takiego basenu w tym miejscu będzie w ogóle możliwa. Po konsultacjach z geologami, konstruktorami i architektami okazało się, że nie ma przeciwwskazań.

Prace już ruszyły

Realizacja projektu rozpoczęła się w tym miesiącu. Jeszcze do 8 marca ze stoku mogli korzystać narciarze. Później pracować zaczęły ratraki i koparki, które usunęły zalegający śnieg. Następnie przystąpiono do wylewania pierwszych warstw betonu.

Jak podaje ślązag.pl, basen mógłby zostać otwarty już w lipcu tego roku. Ostateczny termin otwarcia będzie jednak uzależniony od przebiegu prac budowlanych oraz warunków pogodowych. Dokładna data zostanie podana pod koniec maja, kiedy będzie już wiadomo, czy wszystkie etapy inwestycji przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Powstanie też saunarium

Budowa basenu to nie jedyna inwestycja w ośrodku położonym w Istebnej. Równolegle trwają prace nad przygotowaniem zaplecza energetycznego, które ma zapewnić odpowiednią ilość energii cieplnej do podgrzewania wody przez cały rok. W tym celu planowane są odwierty głębinowe, które pozwolą na wykorzystanie naturalnych źródeł ciepła.

W ramach rozbudowy kompleksu powstaje również nowoczesne, dwupoziomowe saunarium. Według zapowiedzi inwestora będzie to jeden "największy tego typu obiekt" w południowej Polsce.