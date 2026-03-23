Papież Leon XIV zatwierdził dekret o heroiczności cnót Stanisławy Barbary Samulowskiej - poinformował Watykan. Polska zakonnica, znana jako "wizjonerka z Gietrzwałdu", może zostać beatyfikowana.

Portret siostry Stanisławy Barbary Samulowskiej, wizjonerki z Gietrzwałdu

Jest to ważny etap w procesie beatyfikacji Samulowskiej, zwanej "wizjonerką z Gietrzwałdu".

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Dekret dotyczący polskiej zakonnicy to jeden z kilku dokumentów przedstawionych papieżowi do akceptacji przez prefekta Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych kardynała Marcello Semeraro podczas audiencji w Watykanie.

W dokumentach kościelnych podkreśla się, że w 1877 r. jako 12-letnia dziewczynka Barbara Samulowska była świadkiem objawień Matki Bożej w miejscowości Gietrzwałd pod Olsztynem. Na 2027 rok zapowiedziano uroczyste obchody 150-lecia tych objawień maryjnych, jedynych w Polsce uznanych przez Kościół.

Barbara Samulowska urodziła się w 1865 roku we wsi Woryty w powiecie olsztyńskim. W wieku 18 lat postanowiła wstąpić do zakonu. Została przyjęta do postulatu szarytek w Chełmie, a później wysłano ją do domu centralnego w Paryżu. Tam przez 11 lat pracowała w żłobku. W 1889 roku złożyła śluby zakonne i przyjęła imię Stanisława.

Sześć lat później wyjechała do Gwatemali, gdzie pracowała w nowicjacie swego zgromadzenia jako wychowawczyni. Była potem przełożoną sióstr w szpitalu na wyspie Antigua i pracowała w mieście Quetzaltenango.

Po trzęsieniu ziemi w 1917 roku uczestniczyła tam w usuwaniu skutków trzęsienia, które zniszczyło m.in. szpital, gdzie pracowała.

Siostra Samulowska zmarła w 1950 roku w Gwatemali, w wieku 85 lat.