Do poważnego wypadku doszło w środę wieczorem w Gnieźnie (woj. wielkopolskie). Maszyna wciągnęła rękę starszego mężczyzny.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Lokalny serwis tvgniezno.pl podał, że poszkodowany to 70-letni mężczyzna. Według nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy serwisu, do wypadku miało dojść, kiedy mężczyzna testował naprawianą maszynę do pakowania masła.

W pewnym momencie maszyna wciągnęła jego rękę. Mężczyźnie udało się zadzwonić do krewnego, który przybiegł z pomocą - podano.

Poszkodowany mężczyzna z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala.