Christine McVie, wokalistka Fleetwood Mac i autorka największych przebojów zespołu, zmarła w wieku 79 lat - poinformowała rodzina piosenkarki.

Christine McVie zmarła w wieku 79 lat / HENNING KAISER / PAP/EPA

Amerykańsko-brytyjski zespół rockowy Fleetwood Mac został założony w Londynie w 1967 roku i sprzedał ponad milion płyt na całym świecie.

To właśnie Christine McVie Fleetwood Mac zawdzięcza takie hity jak Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me, i Songbird.

Rodzina piosenkarki poinformowała, że zmarła ona po krótkim pobycie w szpitalu, otoczona najbliższymi.

Brytyjska piosenkarka i autorka tekstów dołączyła do Fleetwood Mac w 1970 roku. Tego samego roku poślubiła basistę Johna McVie.

W 1998 roku opuściła Fleetwood Mac, powróciła do zespołu w 2014 roku.

Zespół Fleetwood Mac był jednym z najbardziej popularnych w latach 70. i 80.

Album Rumours z 1977 roku był zainspirowany rozstaniem małżonków McVie i innej pary w zespole: Lindsey Buckingham i Stevie Nicksa. Stał się najlepiej sprzedający się albumem w tamtym czasie.

"Byliśmy szczęściarzami, że była w naszym życiu" - napisali członkowie Fleetwood Mac w oświadczeniu na wieść o śmierci swojej wokalistki.

Wideo youtube

Wideo youtube