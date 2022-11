30 tysięcy Ukrainek mieszkających z powodu wojny w Polsce będzie miało szansę odbycia trzymiesięcznego szkolenia w zakresie IT. Publiczne ogłoszenie projektu pn. "Adapting Women to Digital Economy" odbędzie się w czwartek podczas międzynarodowej konferencji "Post War Innovative Transformation of Ukraine" w Lublinie, nad którą honorowy patronat objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

/ Krzysztof Kot, RMF FM

Projekt odbywa się w ramach "Deklaracji współpracy w dziedzinie edukacji" podpisanej 17 września 2022 r. przez ministerstwa edukacji i nauki Polski i Ukrainy na Światowym Szczycie ONZ poświęconym przekształceniom w edukacji.

Brakuje 150 tysięcy informatyków

"Adapting Women to Digital Economy" umożliwi przeszkolenie w zakresie IT kobiet-uchodźczyń z Ukrainy przebywających tymczasowo w Polsce. Pomoże to w rozwiązaniu problemów społeczno-ekonomicznych uchodźców, wzmocni docelowo gospodarkę Ukrainy i będzie też miało ważny wpływ dla polskiego rynku IT, na którym już obecnie - według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego - brakuje 150 tysięcy informatyków, abyśmy mogli dołączyć do średniej europejskiej.

Zrobiliśmy katalog produktów tzn. tego, w czym możemy i powinniśmy kształcić. To nie chodzi o algorytmików, kryptologów, bardzo zaawansowane szkolenia. Tu chodzi o osoby, które będą umiały zrobić stronę internetową, marketing internetowy, księgowość, itd. - mówi pomysłodawca Waldemar Siwiński z Fundacji Perspektywy. Jak dodaje, "to mają być szkolenia dające szansę na zdobycie kwalifikacji i pracy".

Nabór do programu

Nabór do programu szkoleń będzie otwarty dla wszystkich chętnych. Najpierw będą się odbywały spotkania z kandydatkami, podczas których zostanie określony ich poziom umiejętności. Analogicznie do tego, jak w szkołach językowych określa się poziom umiejętności i przyporządkowanie do poszczególnych grup - tłumaczy Siwiński.

Później odbędzie się trzymiesięczne szkolenie online. Każda z 10-osobowych grup będzie miała swojego opiekuna, z którym będą mogli się skontaktować, skonsultować ważne sprawy lub wyjaśnić wątpliwości. Na koniec projektu ponownie odbędzie się trzydniowa sesja końcowa.

W ramach projektu oferowane będą również usługi dla firm, organizacji oraz przedsiębiorstw w Polsce i Ukrainie, polegające na wyszukiwaniu pracowników posiadających potrzebne kompetencje zawodowe. Słuchaczkom posiadającym zaawansowany poziom wykształcenia ogólnego oraz doświadczenie biznesowe zaoferowane zostaną zaawansowane kursy dostarczające wiedzę z zakresu technologii informatycznych, a także kursy dotyczące innowacyjności, zarządzania i przywództwa transformacyjnego.

45-50 tysięcy obywateli Ukrainy

Nie wyobrażam sobie tego, żeby nie wykorzystać potencjału takiej uczelni, jak Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, który zajmuje się m.in. kształceniem z zakresu informatyki, cyberbezpieczeństwa - mówi Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski. Mowa tu m.in. o kadrze dydaktycznej.

Na terenie miasta mieszka około jak szacujemy 45-50 tysięcy obywateli Ukrainy o różnym potencjale, wykształceniu. Warto z tych osób wybrać te, które mają potencjał, żeby się kształcić na tych kierunkach - mówi sekretarz miasta Lublin Andrzej Wojewódzki. Lublin będzie pilotażowym miastem w tym programie.

Dobrze przygotowani imigranci z Ukrainy mogą wnieść ważny wkład w rozwój naszej gospodarki. Równie ważne jest założenie, że uchodźczynie, po zdobyciu umiejętności i doświadczenia cyfrowego, będą mogły, po powrocie, wnieść znaczący wkład w innowacyjną transformację Ukrainy - mówią twórcy programu.

Partnerami programu są Fundacja Edukacyjna Perspektywy, Ukrainian Talent Education, Politechnika Kijowska, Miasto Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.