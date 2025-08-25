Dwie osoby zginęły w wypadku awionetki w miejscowości Krzycko Wielkie w Wielkopolsce. Samolot spadł w pobliżu domów mieszkalnych. Informację o wypadku dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Według wstępnych ustaleń w okolicach ulicy Spokojnej w Krzycku Wielkim samolot spadł na prywatną posesję i stanął w płomieniach.
Nie żyją dwie osoby, które były na pokładzie awionetki.
Strażacy musieli ugasić pożar i dostać się do ofiar zakleszczonych w kabinie.
Na miejscu pracowało kilka zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Sprawą zajmą się teraz policjanci i prokuratura.
W rejonie wypadku znajdują się przede wszystkim domy jednorodzinne i duża fabryka opakowań.
Nie ma informacji, by któryś z okolicznych mieszkańców został poszkodowany.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.