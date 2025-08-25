Dwie osoby zginęły w wypadku awionetki w miejscowości Krzycko Wielkie w Wielkopolsce. Samolot spadł w pobliżu domów mieszkalnych. Informację o wypadku dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

/ RMF FM

Według wstępnych ustaleń w okolicach ulicy Spokojnej w Krzycku Wielkim samolot spadł na prywatną posesję i stanął w płomieniach.

Nie żyją dwie osoby, które były na pokładzie awionetki.

Strażacy musieli ugasić pożar i dostać się do ofiar zakleszczonych w kabinie.

Na miejscu pracowało kilka zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Sprawą zajmą się teraz policjanci i prokuratura.



W rejonie wypadku znajdują się przede wszystkim domy jednorodzinne i duża fabryka opakowań.

Nie ma informacji, by któryś z okolicznych mieszkańców został poszkodowany.