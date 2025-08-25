Policja przesłuchała 41-letniego taksówkarza, który w piątek po południu został raniony nożem przy krakowskiej Tauron Arenie. Napastnik wciąż jest poszukiwany.

Zdj. ilustracyjne / Artur Reszko / PAP

Ranny taksówkarz to 41-letni obywatel Uzbekistanu. Przeszedł operację. Jego stan jest stabilny. Po przesłuchaniu policja wykluczyła atak na tle rasistowskim.

Uzbek miał zeznać, że pasażer zażądał zmiany wcześniej obranej w aplikacji trasy. Gdy taksówkarz poinformował go o tym, że nie ma takiej możliwości, ten zaatakował go nożem, a następnie uciekł. Kierowca miał rany cięte na szyi, przedramieniu oraz ręce.

W weekend policja dokonała oględzin samochodu, w którym doszło do ataku. Zabezpieczono też nagrania z monitoringu.

Przesłuchujemy świadków zdarzenia, zabezpieczono mnóstwo dowodów. Samochód jest na naszym parkingu - powiedziała w sobotę rano rzeczniczka prasowa małopolskiej policji Katarzyna Cisło.

Ustalono też tożsamość mężczyzny. Działamy, by go zatrzymać. Ze względu na dobro sprawy nie udzielamy więcej informacji o poszukiwanym - zaznaczyła Cisło.