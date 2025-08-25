Strażacy dogaszają pożar hali magazynowej w miejscowości Jankowy w Wielkopolsce. Należy ona do firmy meblarskiej. Jedna osoba została poszkodowana.

Ogień pojawił się w hali magazynowej o powierzchni 2 tys. metrów kwadratowych o godz. 7:40. W środku przechowywana była przede wszystkim pianka poliuretanowa.

Zawalił się dach magazynu. Na miejsce skierowano 16 zastępów straży pożarnej. Obecnie trwa dogaszanie pożaru.

Jedna z osób pracujących w zakładzie została poszkodowana. Straż pożarna uspokaja, że nie ma poważnych obrażeń.