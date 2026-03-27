Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła dużą operację wymierzoną w nielegalny hazard. Funkcjonariusze przeszukali 80 lokalizacji, zabezpieczyli 154 nielegalne automaty do gier oraz ponad 820 tysięcy złotych w gotówce. Zatrzymali też kilkadziesiąt osób.

Akcja KAS w czterech województwach: 30 zatrzymanych za nielegalny hazard

Akcję przeprowadzono na terenie czterech województw: wielkopolskiego, lubuskiego, śląskiego oraz dolnośląskiego.

Oprócz zabezpieczonych 820 tys. zł zablokowano także 803 tysiące złotych na kontach bankowych firm zaangażowanych w przestępstwa - informuje rzeczniczka prasowa szefa KAS, st. asp. Justyna Pasieczyńska.

W trakcie działań zatrzymano 30 osób podejrzanych o organizowanie i prowadzenie nielegalnej działalności hazardowej. Wobec czterech z nich skierowano wnioski o tymczasowy areszt, a wobec pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju oraz dozoru policyjnego.

W operacji uczestniczyło łącznie 563 funkcjonariuszy i pracowników z 14 Urzędów Celno-Skarbowych z całej Polski, a także funkcjonariusze Wydziału Działań Taktyczno-Operacyjnych Ministerstwa Finansów.