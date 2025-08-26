​Badaczom z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu udało się rozmnożyć żółwia karłowatego. To pierwsze takie osiągnięcie w Polsce i może mieć ogromne znaczenie dla ochrony tego rzadkiego gatunku.

Żółw karłowaty / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu / Materiały prasowe

W ubiegłym tygodniu w hodowli prowadzonej przez dr. inż. Mateusza Rawskiego z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wykluły się trzy młode żółwie karłowate (Pelusios nanus).

Młode osobniki, które przyszły na świat po niemal 60 dniach inkubacji, mierzą poniżej 2,5 cm długości i ważą mniej niż 3 gramy.

Przełom w hodowli żółwi w Polsce

Żółw karłowaty to najmniejszy przedstawiciel żółwi bokoszyjnych (Pleurodira), uznawanych za jedną z najstarszych ewolucyjnie grup żółwi. Dorosłe osobniki osiągają zaledwie 12,2 cm długości pancerza. Gatunek ten występuje naturalnie tylko w kilku krajach Afryki: Angoli, Demokratycznej Republice Konga, Malawi i Zambii.

Rozmnożenie żółwia karłowatego w warunkach hodowlanych to nie lada wyzwanie. Ekologia tego gatunku w środowisku naturalnym jest wciąż słabo poznana, a warunki rozrodu w niewoli dopiero są odkrywane.

Sukces poznańskiego naukowca to nie tylko powód do dumy, ale także ważny krok w kierunku ochrony rzadkich gatunków.

Wyjątkowe wyzwanie i szansa dla gatunku

Wyklute żółwie po kilkumiesięcznym odchowie trafią do jednej z europejskich placówek zajmujących się chowem i hodowlą żółwi. Tam będą stanowiły cenny wkład w programy ochrony i rozmnażania gatunku.

Prywatne hodowle mogą być szansą dla zachowania gatunku. To właśnie w takich miejscach rzadkie i zagrożone gatunki otrzymują szansę na przetrwanie. Dzięki współpracy ogrodów zoologicznych z prywatnymi hodowcami możliwe jest nie tylko poszerzanie wiedzy o tych zwierzętach, ale także wzmacnianie puli genetycznej populacji hodowlanych.

Osiągnięcie naukowców z Poznania pokazuje, jak ważna jest rola nauki obywatelskiej i współpracy różnych środowisk w ochronie przyrody. Każdy taki sukces to krok w stronę zachowania bioróżnorodności i ochrony najbardziej unikatowych gatunków na świecie.

Autor: Jakub Sarna, źródło: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu