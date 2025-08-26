Potwierdzają się nieoficjalne informacje RMF FM. "Żołnierzowi w lewej dłoni wybuchł granat hukowo-błyskowy" - mówi ppłk Magdalena Kościńska ze Zgrupowania Zadaniowego Podlasie, komentując doniesienia o incydencie, do którego doszło wczoraj w miejscowości Czeremcha (woj. podlaskie).

Zdjęcie ilustracyjne. Żołnierz przy granicy z Białorusią / Artur Reszko / PAP

Do groźnej sytuacji doszło około godziny 20:00, kiedy kilkudziesięciu agresywnych migrantów próbowało przekroczyć granicę. Części z nich przedostała się na polską stronę.

Rzucali kamieniami, starali się używać przemocy, żeby ich działania były jak najbardziej skuteczne - przekazała ppłk Magdalena Kościńska ze Zgrupowania Zadaniowego Podlasie.

W trakcie interwencji w rękach jednego z żołnierzy wybuchł granat hukowo-błyskowy. Wojskowy doznał urazu lewej ręki.