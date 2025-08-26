Ślub pary z włoskiego regionu Kampania zapadnie w pamięć nie tylko bliskim nowożeńców, ale i mieszkańcom Vico Equense. Wszystko przez to, że w czasie sesji ślubnej para uszkodziła fasadę XIV-wiecznej katedry. Nowożeńcy usłyszeli zarzuty, a za usunięcie szkód będą musieli zapłacić z własnej kieszeni.

Uszkodzona została fasada kościoła Santissima Annunziata w Vico Equense / Shutterstock

W miejscowości Vico Equense pod Neapolem, młoda para odpaliła kolorowe świece dymne przed zabytkową katedrą, co doprowadziło do zniszczenia jej fasady.

Zniszczenia wywołały oburzenie w lokalnej społeczności i szybko stały się tematem medialnym.

Straż miejska postawiła młodej parze zarzuty zniszczenia zabytku oraz doprowadzenia do niebezpiecznej eksplozji.

Zgodnie z nową włoską ustawą, sprawcy będą musieli pokryć koszty naprawy szkód.

Ceremonia odbyła się w malowniczej miejscowości Vico Equense na Półwyspie Sorrentyńskim, gdzie znajduje się jedna z najpiękniejszych włoskich katedr - Chiesa della Santissima Annunziata w Vico Equense - położona na nadmorskim cyplu. To popularne miejsce na sesję zdjęciową. Tam też pamiątkowe fotografie chciała sobie zrobić para z Kampanii, która wcześniej wzięła ślub w urzędzie gminy.

Sesja przed katedrą nie byłaby niczym złym, gdyby nie fakt, że podczas pozowania do zdjęć na cześć nowożeńców odpalono kolorowe świece dymne. Efektowna chmura niebieskiego dymu nie tylko ubarwiła fotografie, ale również osmaliła fasadę zabytkowej świątyni. Nowożeńcy nic przejęli się jednak tym faktem i udali się na przyjęcie weselne.

Oburzenie mieszkańców i szybka reakcja służb

Zniszczenia zostały natychmiast zauważone przez mieszkańców, którzy nie kryli oburzenia. "Huczny ślub zamienił się najpierw w wydarzenie medialne, a potem sądowe" - relacjonują lokalne media.

Funkcjonariusze straży miejskiej podążyli za młodą parą i poinformowali o postawieniu zarzutów doprowadzenia do niebezpiecznej eksplozji i zniszczenia zabytku.

Surowe kary za niszczenie dziedzictwa

Na mocy nowej ustawy, uchwalonej z inicjatywy włoskiego ministerstwa kultury, sprawcy takich czynów muszą sfinansować usunięcie szkód. W tym przypadku młoda para nie tylko stanie przed sądem, ale również zapłaci za renowację zabytkowej fasady. Przepisy te mają na celu skuteczniejszą ochronę włoskiego dziedzictwa kulturowego i odstraszanie potencjalnych wandali.