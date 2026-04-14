Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku został zawieszony w obowiązkach służbowych. Decyzja ta jest podyktowana oskarżeniem 49-latka przez prokuraturę o posiadanie narkotyków - poinformował starosta powiatu tureckiego Jan Smak w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Placówka działa normalnie, nie ma zagrożenia dla dzieci i młodzieży.

Dyrektor szkoły w Turku zawieszony w obowiązkach służbowych; jest oskarżony o posiadanie narkotyków (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

We wtorek opublikowano uchwałę Zarządu Powiatu Tureckiego z minionego piątku, która dotyczy zawieszenia w obowiązkach służbowych dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku. Starosta powiatu Jan Smak przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że decyzja wynika z aktu oskarżenia, który prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Koninie.

Śledczy zarzucili 49-letniemu mieszkańcowi Turku - nauczycielowi w tamtejszym ZPE-W - posiadanie substancji psychotropowych. Jak przekazała prok. Aleksandra Marańda z konińskiej prokuratury, akt oskarżenia skierowano 30 marca. Mężczyźnie grozi do trzech lat więzienia.

Jak zapewnił starosta Smak, placówka w Turku działa normalnie, kieruje nią wicedyrektor. Stwierdził też, że nie ma żadnego zagrożenia dla przebywających w niej dzieci i młodzieży.

Czyny, o które oskarżony został dyrektor, miały wydarzyć się poza terenem szkoły. Zawieszenie obowiązywać będzie do czasu wyjaśnienia sprawy. Dyrektor może się od niego odwołać.