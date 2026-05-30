Eksperci z całego świata wybrali najlepsze książki dla dzieci wszech czasów. Ranking przygotowany przez BBC obejmuje aż 100 tytułów, które nie tylko rozwijają wyobraźnię najmłodszych, ale także budują więzi rodzinne podczas wspólnego czytania. Sprawdź, które klasyki literatury dziecięcej znalazły się w zestawieniu i zainspiruj się do sięgnięcia po sprawdzone lektury.

Najlepsze książki dla dzieci według ekspertów BBC

Książki odgrywają niezwykle ważną rolę w rozwoju dziecka. Pozwalają nie tylko na rozwijanie wyobraźni i kreatywności, ale także budują silne więzi między dziećmi a rodzicami podczas wspólnego czytania. W obliczu ogromnego wyboru tytułów, rodzice często zastanawiają się, po które książki warto sięgnąć, by zainteresować najmłodszych i zachęcić ich do samodzielnego czytania.

Z pomocą przychodzą eksperci BBC, którzy przygotowali wyjątkowy ranking najlepszych książek dla dzieci wszech czasów. W zestawieniu znalazło się aż 100 tytułów, które zdobyły uznanie na całym świecie. To propozycje zarówno dla najmłodszych, jak i nieco starszych czytelników.

Jak powstał ranking?

Ranking został opracowany na podstawie opinii 177 ekspertów z 56 krajów. Wśród nich znaleźli się autorzy, krytycy literaccy oraz wydawcy. Każdy z nich wskazał dziesięć książek, które według niego zasługują na szczególną uwagę. W sumie w głosowaniu pojawiło się aż 1050 różnych tytułów, spośród których wyłoniono te najważniejsze i najbardziej cenione.

W zestawieniu dominują książki napisane w języku angielskim, ale nie zabrakło również pozycji z innych krajów i kultur. Na liście znalazły się zarówno ponadczasowe klasyki, jak i nowsze publikacje, które szybko zdobyły popularność wśród młodych czytelników.

Klasyki i nowości - co znalazło się w rankingu?

Wśród wyróżnionych książek nie mogło zabraknąć takich tytułów jak "Tam, gdzie żyją dzikie stwory" Maurice’a Sendaka, "Alicja w Krainie Czarów" Lewisa Carrolla czy "Pippi Pończoszanka" Astrid Lindgren. W rankingu pojawiły się także "Mały Książę" Antoine’a de Saint-Exupéry’ego, "Hobbit, czyli tam i z powrotem" J.R.R. Tolkiena oraz "Lew, czarownica i stara szafa" C.S. Lewisa.

Nie zabrakło również książek, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością, takich jak "Kubuś Puchatek" A.A. Milne’a, "Pajęczyna Charlotty" E.B. White’a czy "Matylda" Roalda Dahla. W zestawieniu znalazły się także "Ania z Zielonego Wzgórza" L.M. Montgomery, "Baśnie" Hansa Christiana Andersena oraz "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" J.K. Rowling.

Na liście pojawiły się również nowsze tytuły, które szybko zdobyły uznanie czytelników i krytyków, takie jak "Bardzo głodna gąsienica" Erica Carle’a, "Przybysz" Shauna Tana czy "Brown Girl Dreaming" Jacqueline Woodson.

Oto pierwsze TOP 10:

"Tam, gdzie żyją dzikie stwory" (Maurice Sendak, 1963) "Przygody Alicji w Krainie Czarów" (Lewis Carroll, 1865) "Pippi Pończoszanka" (Astrid Lindgren, 1945) "Mały Książę" (Antoine de Saint-Exupéry, 1943) "Hobbit" (J.R.R. Tolkien, 1937) "Zorza polarna" (Philip Pullman, 1995) "Lew, czarownica i stara szafa" (C.S. Lewis, 1950) "Kubuś Puchatek" (A.A. Milne i E.H. Shepard, 1926) "Pajęczyna Charlotty" (E.B. White i Garth Williams, 1952) "Matylda" (Roald Dahl i Quentin Blake, 1988)

Książki z różnych stron świata

Ranking BBC to nie tylko anglojęzyczne klasyki. Wśród 100 najlepszych książek dla dzieci znalazły się także pozycje z innych krajów, które pokazują różnorodność literatury dziecięcej. Przykładem mogą być "Bracia Lwie Serce" Astrid Lindgren, "Mikołajek" René Goscinny’ego i Jean-Jacques’a Sempé czy "Opowieść o Cebulku" Gianniego Rodariego.

Nie zabrakło także baśni i opowieści z różnych kultur, takich jak "Baśnie tysiąca i jednej nocy" czy "Pańczatantra". Dzięki temu ranking BBC jest inspiracją nie tylko dla rodziców, którzy chcą sięgnąć po sprawdzone tytuły, ale także dla tych, którzy pragną zapoznać swoje dzieci z literaturą z całego świata.

Eksperci podkreślają, że książki wybrane do rankingu mają nie tylko bawić i uczyć, ale także wzmacniać relacje rodzinne. Wspólne czytanie to doskonała okazja do rozmowy, dzielenia się emocjami i wspólnego przeżywania przygód bohaterów literackich. To także sposób na rozwijanie empatii, kreatywności i ciekawości świata. Ranking BBC to doskonała inspiracja dla wszystkich, którzy szukają wartościowych książek dla dzieci. Niezależnie od wieku czy zainteresowań, każdy młody czytelnik znajdzie wśród wyróżnionych tytułów coś dla siebie.