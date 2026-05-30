​Od soboty turyści mogą ponownie dotrzeć do Morskiego Oka oraz skorzystać z przewozów konnych. Po pięciodniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu drogi. E-busy wrócą na trasę w niedzielę, jednak jeden z czterech pojazdów pozostaje wyłączony z ruchu z powodu awarii.

Morskie Oko / Shutterstock

Od soboty turyści znów mogą dotrzeć do Morskiego Oka i korzystać z przewozów konnych; zakończył się główny etap remontu drogi.

E-busy wracają na trasę w niedzielę, ale jeden z czterech pojazdów pozostaje wyłączony z powodu awarii baterii.

Tatrzański Park Narodowy zapewnia, że mimo mniejszej liczby busów kursy będą realizowane zgodnie z rozkładem.

Bądź na bieżąco. Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na stronę główną RMF24.pl

Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) przekazała, że od niedzieli na trasę wrócą e-busy, jednak park nadal dysponuje tylko trzema z czterech pojazdów. Władze TPN zapewniają, że nie wpłynie to na realizację kursów zgodnie z rozkładem jazdy. W jednym z busów konieczna jest wymiana baterii trakcyjnej. Nowa bateria zostanie zamontowana w ramach gwarancji. Obecnie oczekujemy na sprowadzenie części przez serwis, po ich dostarczeniu pojazd będzie mógł wrócić na trasę - powiedziała.

Remont Morskiego Oka w Tatrach

E-bus uległ awarii 1 maja, w pierwszym dniu kursowania po zimowej przerwie. Na razie nie wiadomo, kiedy uda się naprawić pojazd. Cztery elektryczne pojazdy trafiły do TPN w grudniu 2024 r. i rozpoczęły kursowanie w maju ubiegłego roku na trasie Zakopane - Morskie Oko jako usługa o charakterze edukacyjnym. Zakup został sfinansowany przez resort klimatu i środowiska kwotą 3,2 mln zł. Do TPN ma trafić jeszcze 16 takich pojazdów.

Remont najpopularniejszej drogi turystycznej w Tatrach rozpoczął się 18 maja. W pierwszym etapie wykonano frezowanie nawierzchni i prace przy poboczach, a następnie ułożono nowe warstwy asfaltu. W związku z robotami od 25 do 29 maja droga została całkowicie zamknięta dla ruchu pieszego i kołowego, dlatego kursowanie e-busów oraz przewozów konnych zostało wstrzymane.

Jak informuje Starostwo Tatrzańskie, które prowadzi remont, to jeszcze nie koniec prac. Kolejne utrudnienia związane z remontem poboczy zaplanowano na 8-10 czerwca. W tych dniach droga pozostanie otwarta dla ruchu pieszego, jednak należy spodziewać się czasowych utrudnień i ruchu wahadłowego. Ponownie nie będą kursować e-busy ani przewozy konne. Harmonogram prac może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych.