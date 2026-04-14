Cztery osoby zginęły, a co najmniej 25 zostało rannych w wyniku wtorkowego rosyjskiego uderzenia rakietowego na ukraińskie miasto Dniepr. Wszyscy poszkodowani oraz ofiary to cywile. O kolejnej zbrodni wojennej popełnionej przez Federację Rosyjską w Ukrainie poinformował szef dniepropietrowskiej obwodowej administracji wojskowej Ołeksandr Hanża.

Atak Rosji na Dniepr, 14 kwietnia 2026 roku / Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy /

„Cztery osoby zginęły, 25 zostało rannych – takie są skutki wrogiego ataku na Dniepr. 21 osób trafiło do szpitala. 10 jest w stanie krytycznym (...)” - napisał Ołeksandr na Telegramie.

Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy zaznaczyło, że ofiary śmiertelne i ranni to osoby cywilne, które podczas ataku poruszały się własnymi samochodami. Dodano, że uszkodzony został obiekt infrastruktury cywilnej oraz pojazdy mieszkańców miasta.

„Wszystkie służby działają na miejscu, dokładna liczba poszkodowanych jest obecnie ustalana. To kolejna zbrodnia wojenna Rosji popełniona na ludności cywilnej” - czytamy w komunikacie władz.

Dniepr pełni rolę strategicznego zaplecza logistyczno-medycznego i przemysłowego. Jest kluczowym węzłem, którego ewentualna utrata w wojnie z Rosją mogłaby poważnie osłabić zdolności obronne Ukrainy. Miasto jest nieustannie celem ataków rosyjskich sił, które okupują część obwodu dniepropietrowskiego.