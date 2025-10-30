Trzy osoby zostały ciężko ranne w czołowym zderzeniu dwóch aut na drodze wojewódzkiej numer 196 w Wielkopolsce. Do wypadku doszło między Skokami a Sławą w powiecie wągrowieckim.

W wypadku ciężko ranne zostały trzy osoby / Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu / Policja

Groźny wypadek między Skokami a Sławą na drodze wojewódzkiej nr 196 w Wielkopolsce.

Policjanci wstępnie ustalili, że jadący od strony Poznania fiat z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z jadącym z naprzeciwka samochodem marki BMW.

Trzy osoby w stanie ciężkim trafiły do szpitali w Poznaniu i Wągrowcu. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku.

