Jedna osoba został ranna w nocnym pożarze pomieszczenia gospodarczego w wielkopolskiej Pile. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja, a w sprawie zatrzymano jedną osobę - dowiedział się reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.

W pożarze ranny został 42-latek / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Poszkodowany w pożarze został 42-letni mężczyzna, właściciel posesji, na której doszło do pożaru. Zabrano go do szpitala.

Obrażenia, jakich doznał, nie zagrażały jego życiu - przekazał RMF FM oficer prasowy pilskiej policji.

Do pożaru doszło w nocy na osiedlu Zielona Dolina. Spłonął garaż i prawdopodobnie było to celowe podpalenie.

W sprawie zatrzymano 72-letniego mężczyznę, który może mieć związek ze sprawą. Miejsce mają zbadać śledczy oraz biegły z zakresu pożarnictwa.

