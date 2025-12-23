Orlen poinformował o rozwiązaniu spółki celowej Orlen Olefiny, powołanej do realizacji projektu budowy kompleksu Olefiny III w Płocku. To zmiana wobec wcześniejszych planów, które zakładały połączenie tej spółki z Orlenem poprzez przeniesienie jej majątku bez konieczności podwyższania kapitału zakładowego czy zmian w statucie koncernu.

Orlen rozwiązuje spółkę Orlen Olefiny (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Orlen zdecydował o rozwiązaniu spółki celowej Orlen Olefiny, powołanej do budowy kompleksu Olefiny III w Płocku.

Realizacja projektu Olefiny III została wstrzymana z powodu sześciokrotnego wzrostu kosztów inwestycji do 51 mld zł.

Koncern planuje wznowić inwestycję w nowej formule "Nowa Chemia", a szczegóły mają zostać przedstawione w I kwartale 2026 roku.

Decyzja o rozwiązaniu Orlen Olefiny zapadła po wstrzymaniu w grudniu 2024 roku realizacji projektu Olefiny III. Powodem była znacząca, sześciokrotna zwyżka kosztów inwestycji - z pierwotnie zakładanych 13,5 mld zł do 51 mld zł.

Orlen postanowił wstrzymać inwestycję (dążącą do produkcji większej ilości bazowych chemikaliów i wzmocnienia pozycji firmy na rynku petrochemicznym w Europie) i wznowić ją jako projekt Nowa Chemia ze zracjonalizowanymi nakładami. Zaktualizowane nakłady i harmonogram projektu Nowa Chemia Orlen ma przedstawić w I kwartale 2026 r. Nowa Chemia od ok. 2030 r. miałaby przejąć funkcje obecnie działającej instalacji Olefiny II.

Przypomnijmy, że umowę na budowę kompleksu Olefiny III Orlen podpisał w czerwcu 2021 roku z konsorcjum Hyundai Engineering (Korea Południowa) i Tecnicas Reunidas (Hiszpania). W maju 2022 roku uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji, a w lutym 2023 roku rozpoczęły się pierwsze prace montażowe. Pierwotnie uruchomienie produkcji planowano na początek 2025 roku. Później jako przewidywany termin podawano pierwszą połowę 2027 r.