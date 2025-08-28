Ogień w mieszkaniu bloku w Brzegu Dolnym (Dolnośląskie) pojawił się po godz. 3 w nocy. 70 osobom udało się opuścić budynek, dwie osoby zostały ewakuowane przy pomocy podnośnika hydraulicznego. Niestety, w spalonym mieszkaniu znaleziono zwłoki 16-latka.

Tragiczny pożar w bloku w Brzegu Dolnym. / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie /

Pożar w budynku wielorodzinnym przy ul. Juliusza Słowackiego w Brzegu Dolnym (pow. wołowski) wybuchł w czwartek około godz. 3:20. Ogień pojawił się w mieszkaniu na pierwszym piętrze czterokondygnacyjnego budynku.

Jak informuje Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Wołowie, jeszcze przed przybyciem strażaków z budynku samodzielnie ewakuowało się 70 osób. Pomogli im w tym policjanci, którzy pojawili się na miejscu zaraz po wybuchu pożaru.

Strażacy ewakuowali z płonącego piętra dwie osoby za pomocą wozu strażackiego z wysięgnikiem.

Niestety, w zgliszczach mieszkania objętego pożarem znaleziono zwłoki. Jak informuje serwis pożarniczy Remiza.pl, ofiara miała 16 lat.

W akcji gaśniczej brało udział 26 strażaków.

Prokuratura ustalają przyczyny i okoliczności wybuchu pożaru.