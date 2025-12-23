W okresie świąteczno-noworocznym pasażerowie komunikacji miejskiej w Łodzi muszą liczyć się ze zmianami w rozkładach jazdy. Część linii zostanie zawieszona, a autobusy i tramwaje będą kursować rzadziej.

/ Grzegorz Michałowski / PAP

Zmiany obowiązują od 23 grudnia do 5 stycznia.

W Wigilię, Boże Narodzenie i Nowy Rok ograniczona zostanie liczba kursów.

Zawieszone będą niektóre linie tramwajowe i autobusowe.

Opracowano specjalne rozkłady jazdy dla wybranych linii w Wigilię i Sylwestra.

Autobusy nocne w Sylwestra będą obsługiwane przez większe pojazdy.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W okresie świąteczno-noworocznym mieszkańcy Łodzi powinni przygotować się na zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów. Od 23 grudnia do 5 stycznia obowiązywać będą zmienione rozkłady jazdy, a część linii zostanie czasowo zawieszona.

Mniej kursów i zawieszone linie

W Wigilię oraz w pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia autobusy i tramwaje będą kursować rzadziej. Zawieszone zostaną linie tramwajowe 16 oraz autobusowe F1, G1, H i W. W tym czasie nie będą również realizowane kursy szkolne na liniach 64B, 84A, 88D i 91A. W Wigilię i Sylwestra linia tramwajowa 10B oraz autobusowa 72B będą kursować według specjalnego rozkładu jazdy. W pierwszy i drugi dzień świąt wszystkie autobusy linii 81 pojadą na trasie linii 81B (Traktorowa Rojna - Sikawa Centrum Handlowe).

Rozkłady na kolejne dni

27 grudnia (sobota): obowiązują rozkłady sobotnie;

28 grudnia (niedziela): obowiązują rozkłady świąteczne;

29-31 grudnia oraz 2 i 5 stycznia: wybrane linie kursują według rozkładu roboczego, inne według specjalnych rozkładów jazdy.

Uruchomione zostaną specjalne linie tramwajowe 10A (Retkinia - Widzew Augustów) i 19 (Helenówek - Chojny Kurczaki). Linia 18 zostanie zawieszona, a pozostałe linie dzienne będą kursować według rozkładu sobotniego.

Sylwester i Nowy Rok

W Sylwestra linia tramwajowa 16 będzie kursować tylko do godziny 15:00. Aby ułatwić powrót z imprez sylwestrowych, w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia autobusy nocne będą obsługiwane przez większe, przegubowe pojazdy.