W Sierczy pod Krakowem doszło do dramatycznego wypadku, w którym życie straciło trzech młodych chłopców. Samochód prowadzony przez 16-latka, który bez wiedzy rodziców zabrał auto, rozbił się i stanął w płomieniach. Okoliczności tragedii wstrząsnęły lokalną społecznością i ponownie zwróciły uwagę na problem brawury na drogach.

Zdjęcie w miejsca tragedii, fot. KPP Wieliczka / RMF24

Nocna tragedia na wąskiej drodze

Do wypadku doszło w nocy z czwartku na piątek, około północy, w miejscowości Siercza w powiecie wielickim. Osobowy SUV, którym podróżowało trzech nastolatków, z ogromną siłą uderzył w przepust drogowy na ostrym łuku. Siła zderzenia była tak duża, że pojazd natychmiast stanął w płomieniach. Na miejsce błyskawicznie przybyły trzy zastępy straży pożarnej, łącznie 15 strażaków, którzy rozpoczęli akcję gaśniczą. Niestety, po ugaszeniu ognia w samochodzie odnaleziono ciała trzech ofiar. Ze względu na skalę zniszczeń i pożar, początkowo nie było możliwe ustalenie płci ani wieku zmarłych.

Ustalanie tożsamości ofiar

Dopiero szczegółowe oględziny miejsca wypadku oraz rozmowy z rodzinami pozwoliły śledczym na wstępne ustalenie tożsamości ofiar. Według informacji przekazanych przez prokuraturę, za kierownicą siedział 16-letni mieszkaniec powiatu wielickiego, który bez zgody rodziców zabrał ich samochód. Wraz z nim podróżowało dwóch 15-latków - jeden z powiatu wielickiego, drugi z Krakowa. Ostateczne potwierdzenie tożsamości chłopców przyniosą jednak dopiero badania DNA.

Prędkość i brawura - tragiczne skutki

Wstępne ustalenia biegłego z zakresu wypadków drogowych wskazują, że samochód poruszał się z prędkością około 130 km/h, mimo że droga była wąska, kręta i nieprzystosowana do tak szybkiej jazdy. Na miejscu nie odnaleziono śladów hamowania, co sugeruje, że kierowca stracił panowanie nad pojazdem i nie zdążył nawet zareagować. Prokurator Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie w rozmowie z TVN24 podkreśla, że szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia oraz prace biegłych mają wyjaśnić wszystkie okoliczności tragedii.

Apel o rozwagę na drogach

Tragiczny wypadek w Sierczy ponownie przypomina o zagrożeniach wynikających z nieodpowiedzialnego zachowania za kierownicą, zwłaszcza wśród młodych, niedoświadczonych kierowców. Policja i prokuratura apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza na niebezpiecznych, lokalnych trasach. Rodzice powinni również pamiętać o zabezpieczeniu pojazdów i rozmowach z dziećmi na temat odpowiedzialności związanej z prowadzeniem samochodu.