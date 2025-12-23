Służby poinformowały, że szwedzka aktywistka naruszyła artykuł 13 ustawy o terroryzmie z 2000 r.

Policja podała ponadto, że dwoje aktywistów oblało czerwoną farbą fasadę budynku, a także dokonało zniszczeń za pomocą ciężkich narzędzi. Te osoby również zostały zatrzymane.

Strajk głodowy w areszcie tymczasowym

Grupa siedmiu członków Palestine Action przebywa w areszcie tymczasowym i od 2 listopada prowadziła tam strajk głodowy. W ostatnich dniach trzy osoby zakończyły głodówkę z powodu pogorszenia się ich stanu zdrowia; cztery pozostałe kontynuują protest.

Wszystkie te osoby czekają na rozpoczęcie procesów w związku z domniemanymi przestępstwami związanymi z grupą Palestine Action, w tym włamań z użyciem przemocy i uszkodzenia mienia. Jak podała BBC, procesy rozpoczną się w 2026 i 2027 r.

Greta Thunberg zatrzymana przez londyńską policję / AFP PHOTO/Prisoners for Palestine/HANDOUT / East News

Według stacji Sky News osoby prowadzące strajk głodowy domagają się m.in. zaprzestania działalności fabryk zbrojeniowych w Wielkiej Brytanii dostarczających broń Izraelowi, zniesienia zakazu działania Palestine Action, zaprzestania złego traktowania aresztowanych i natychmiastowego zwolnienia ich za kaucją.

Jak przekazała BBC, brytyjskie ministerstwo sprawiedliwości zakwestionowało już doniesienia o złym traktowaniu aresztowanych. Resort nie komentuje publicznie traktowania konkretnych osób.

Rząd zakazał działalności Palestine Action

W lipcu rząd zakazał działalności Palestine Action na mocy ustawy antyterrorystycznej, gdy aktywiści włamali się do bazy brytyjskich sił powietrznych Brize Norton w Oxfordshire i uszkodzili dwa samoloty wojskowe. Od tego czasu w Londynie odbywały się liczne demonstracje zwolenników tej organizacji, podczas których dochodziło do masowych zatrzymań.