Greta Thunberg zatrzymana podczas protestu w Londynie. Szwedzka aktywistka została aresztowana przez policję, gdy manifestowała solidarność z członkami zdelegalizowanej grupy Palestine Action, prowadzącymi strajk głodowy. Kobieta naruszyła przepisy antyterrorystyczne, trzymając transparent z hasłem popierającym organizację.
- Greta Thunberg została aresztowana w Londynie podczas demonstracji poparcia dla członków zdelegalizowanej grupy Palestine Action, trzymając transparent z hasłem wspierającym organizację.
- Policja zatrzymała także innych aktywistów za zniszczenie mienia podczas protestu; członkowie Palestine Action prowadzą strajk głodowy w areszcie, domagając się m.in. zaprzestania działalności brytyjskich fabryk zbrojeniowych współpracujących z Izraelem.
- Brytyjskie władze zakazały działalności Palestine Action po wcześniejszych akcjach sabotażowych; procesy aresztowanych aktywistów mają rozpocząć się w latach 2026-2027.
- Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Na nagraniu udostępnionym na platformie X przez grupę protestacyjną Prisoners for Palestine widać Gretę Thunberg trzymającą transparent z napisem "Popieram więźniów z Palestine Action. Sprzeciwiam się ludobójstwu" podczas demonstracji przed biurem Aspen Insurance w centrum Londynu. Zdaniem protestujących ta firma ubezpieczeniowa świadczy usługi powiązanemu z Izraelem koncernowi zbrojeniowemu Elbit Systems.