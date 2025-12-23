Policja poinformowała, że konwój z Grecji do Polski, którym podróżuje Bartosz G., podejrzany o brutalne zabójstwo 16-letniej Mai w Mławie, jest już realizowany. Mężczyzna najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj trafi do kraju. 19 grudnia grecki sąd wydał prawomocną decyzję o przekazaniu podejrzanego polskim służbom. Przekazanie nastolatka, który został zatrzymany na początku maja podczas szkolnego wyjazdu do Grecji, to kluczowy moment w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Płocku.
Policja wydała oficjalny komunikat ze względu na nieprawdziwe informacje, które od kilku dni pojawiały się w lokalnych mediach.