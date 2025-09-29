Na trzy miesiące do aresztu trafił 29-letni obywatel Ukrainy Oleksander M. z Nidzicy w Warmińsko-Mazurskiem. Mężczyzna odpowie m.in. za posiadanie niebezpiecznych substancji, które mogły zagrażać życiu i zdrowiu.

Policjanci znaleźli tonę chemikaliów w garażu 29-latka (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Składowisko niebezpiecznych substancji zostało odkryte przez przypadek. Służby przeszukiwały posesję wynajmowaną przez 29-latka, ponieważ był on podejrzewany o posiadanie narkotyków.

W mieszkaniu znaleziono niewielkie ilości marihuany. Natomiast w trakcie przeszukiwania garażu ujawniono tonę niebezpiecznych substancji. Według informacji RMF FM to m.in. amoniak. Pozostałe substancje są wciąż badane.

Mężczyzna usłyszał już dwa zarzuty - posiadania niewielkiej ilości narkotyków oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez składowanie substancji chemicznych.

Grozi za to nawet 10 lat więzienia. Śledczy badają teraz m.in. co 29-latek planował zrobić z chemikaliami.