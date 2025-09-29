Marszałek Sejmu Szymon Hołownia stara się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) - donosi portal Onet. Nową funkcję miałby objąć już na przełomie tego roku, kiedy kończy się kadencja obecnego komisarza, Filippo Grandiego. Sam marszałek powiedział: "Rolą lidera jest też powiedzieć w pewnym momencie 'przekazuję pałeczkę w sztafecie'. Myślę, że ten moment nadszedł dla mnie i dla organizacji".

Szymon Hołownia / Marcin Obara / PAP

Według ustaleń portalu, Hołownia od miesięcy zabiega o objęcie tej prestiżowej roli w Genewie, co miałoby związek z jego planowanym odejściem z krajowej polityki. W listopadzie zgodnie z umową koalicyjną z 2023 roku ma przekazać stanowisko marszałka Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu. Próby renegocjacji tego zobowiązania zakończyły się niepowodzeniem, dlatego - jak wskazuje Onet - Hołownia poszukał dla siebie alternatywnej ścieżki kariery.

Portal podaje, że polityk jest już formalnym kandydatem na szefa UNHCR, którego rolą jest globalna ochrona uchodźców i koordynacja pomocy. Jego starania wspiera Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Decyzję o wyborze podejmie sekretarz generalny ONZ António Guterres, przy czym istotny wpływ na nominację będą mieli również Amerykanie.

Niezbędne poparcie polskich władz

Hołownia liczy na swoje dobre relacje z Guterresem i na wcześniejsze doświadczenia w pracy humanitarnej - poprzez fundacje "Kasisi" i "Dobra Fabryka" oraz funkcję ambasadora Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Jak ustalił Onet, marszałek zaangażował już Ministerstwo Spraw Zagranicznych w promowanie swej kandydatury i może liczyć na poparcie prezydenta. Hołownia starał się o nie, budując dobre relacje z Karolem Nawrockim i Jarosławem Kaczyńskim od wyborów w czerwcu - stąd, być może, słynne "nocne spotkanie" z prezesem PiS.

Kandydatura Hołowni wiąże się również z jego decyzją o rezygnacji z ubiegania się o ponowny wybór na szefa partii Polska 2050 w styczniu 2026 roku.

W sobotę Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała: Podjęliśmy uchwałę, w której Rada Krajowa jednogłośnie rekomenduje Szymona Hołownię na pozycję wicemarszałka Sejmu.

We wtorek zostanie wskazany kandydat na wicepremiera - dodała. Zaskakujące oświadczenie wygłosił sam Szymon Hołownia. Rolą lidera jest też powiedzieć w pewnym momencie 'przekazuję pałeczkę w sztafecie'. Myślę, że ten moment nadszedł dla mnie i dla organizacji - stwierdził.