Burzliwe sceny rozegrały się podczas posiedzenia rady gminy Jonkowo (woj. warmińsko-mazurskie) 11 grudnia. Podczas dyskusji o oczyszczalni ścieków radna Joanna Wrona zaatakowała wójta Jacka Jatkiewicza słowami, które zszokowały pozostałych. Jak potwierdził RMF24 podkom. Jacek Wilczewski, rzecznik prasowy policji w Olsztynie, wójt złożył zawiadomienie w sprawie znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej.

Emocje buzowały na posiedzeniu rady gminy Jonkowo, fot. TVP Olsztyn/YouTube

Na udostępnionym w internecie nagraniu słychać ostrą wymianę zdań między radnymi, którzy omawiali poprawki dotyczące oczyszczalni ścieków i opłacalności stosowanych technologii.

W pewnym momencie radna Joanna Wrona próbuje uciszać wójta gminy Jonkowo Jacka Jatkiewicza słowami: "Człowieku, bądźżeż cicho wreszcie". Gdy zostaje poproszona o ostudzenie emocji, odpala się: "Człowieku, zamknij buzię przede wszystkim".

Przewodniczący komisji, radny Paweł Karpeza, próbuje uspokoić sytuację, prosząc o opanowanie emocji, jednak w odpowiedzi słyszy: "Nie drzyj ryja!".

Na nagraniu widać, jak radna w pewnym momencie podchodzi do wójta, staje przed nim i mówi: "Głuchy jesteś? Nie dość, że niski, to jeszcze głuchy", następnie rzuca w jego stronę "siad".

Wójt złożył zawiadomienie dot. znieważenia

Wójt zgłosił sprawę na policję. Wójt gminy Jonkowo złożył zawiadomienie dotyczące jego znieważania i naruszenia nietykalności cielesnej jako funkcjonariusza publicznego. Będzie przeprowadzone dochodzenie w tej sprawie - przekazał RMF24 podkom. Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji.

Za znieważenie funkcjonariusza publicznego grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku, a za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego - grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 3 lat.