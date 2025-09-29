​Od poniedziałku 29 września do piątku 3 października mieszkańcy Warszawy mogą usłyszeć krótkie, kilkunastosekundowe sygnały syren alarmowych. Jak informują stołeczne władze, to element testów technicznych i odbioru zmodernizowanych punktów alarmowych. Służby apelują, by nie reagować na dźwięk syren - to tylko sprawdzian sprawności systemu.

/ Shutterstock

W Warszawie przez kilka dni będzie można usłyszeć syreny alarmowe. Sygnały nie oznaczają żadnego zagrożenia— informuje Mazowieckie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Będzie się to odbywać w ramach odbiorów zmodernizowanych punktów alarmowych Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności (SAOL).

Testy systemu alarmowania w stolicy

Syreny będą uruchamiane praktycznie we wszystkich częściach stolicy. To ma być sprawdzian systemu. To będą krótkie kilku- kilkunastosekundowe sygnały, które będzie można usłyszeć od godziny 8.00 do późnego popołudnia - informuje reporter RMF FM Michał Krasoń.

Modernizacja punktów alarmowych to element szerszych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Nowoczesny system SAOL ma zapewnić szybsze i skuteczniejsze ostrzeganie ludności w sytuacjach zagrożenia.

Apel do mieszkańców

Władze miasta apelują o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych czynności w odpowiedzi na dźwięk syren w najbliższych dniach. To tylko testy, które mają podnieść poziom bezpieczeństwa w stolicy.