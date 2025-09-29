Zdecydowana większość uczniów rzeszowskich szkół zrezygnowała z uczestnictwa w zajęciach edukacji zdrowotnej. Z najnowszych danych wynika, że aż 81,4 proc. z nich nie będzie brało udziału w lekcjach tego nowego przedmiotu - informuje portal nowiny24.pl.

Sale lekcyjne w rzeszowskich szkołach na edukacji zdrowotnej będą puste? / Shutterstock

Edukacja zdrowotna została wprowadzona w tym roku szkolnym jako nowy przedmiot, który zastąpił dotychczasowe wychowanie do życia w rodzinie. Zajęcia mają być prowadzone dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz przez dwa lata w szkołach ponadpodstawowych.

Do 25 września rodzice mieli czas, by zdecydować, czy ich dzieci będą uczestniczyć w tych lekcjach.

Według informacji przekazanych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, na które powołuje się portal nowiny24.pl, aż 81,4 proc. uczniów rzeszowskich szkół nie będzie chodzić na zajęcia edukacji zdrowotnej.

Co więcej, w niektórych placówkach 100 proc. uczniów zrezygnowało. Tak jest np. w Zespole Szkół Gospodarczych.

Rodzice i uczniowie jako główny powód rezygnacji wskazują przeładowane plany lekcji. Wielu z nich uważa, że dodatkowe zajęcia to zbyt duże obciążenie dla młodzieży, która już teraz spędza w szkole wiele godzin.



Nie wszystkie szkoły odnotowały jednak tak niską frekwencję. W kilku placówkach ponad połowa uczniów zadeklarowała udział w zajęciach edukacji zdrowotnej.

Pełne dane dotyczące frekwencji będą znane w najbliższych tygodniach.

Edukacja zdrowotna - czego będą uczyć się uczniowie?

Od początku września uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z edukacji zdrowotnej. Przedmiot ten ma mieć charakter holistyczny i obejmować zagadnienia z zakresu: zdrowia fizycznego, psychicznego, seksualnego, społecznego i środowiskowego.

W pierwszym roku funkcjonowania zajęcia będą nieobowiązkowe.

W podstawówkach uczniowie mają uczyć się o różnych aspektach dojrzewania, w tym o różnym tempie wzrostu, zmianie sylwetki, ginekomastii, nocnych polucjach czy pojawieniu się miesiączki - z uwzględnieniem związanych z nią nieprawidłowości.

W szkołach ponadpodstawowych nauka obejmie m.in. mechanizm działania różnych metod antykoncepcji i kryteria wyboru odpowiedniej; profilaktykę infekcji i chorób przenoszonych drogą płciową oraz miejsca, w których można wykonać bezpłatne i anonimowe testy. Podstawa zakłada, że uczniowie mają też znać definicję pojęć: poronienie i aborcja oraz umieć wymienić etyczne, prawne, zdrowotne i psychospołeczne uwarunkowania dotyczące przerywania ciąży.

Zajęcia z edukacji zdrowotnej nie podlegają ocenie i nie będą miały wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły przez ucznia.