Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwami. Straty Skarbu Państwa sięgają milionów złotych.
- Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Funkcjonariusze CBŚP, we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Celno-Skarbowym w Olsztynie, przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję na terenie województw pomorskiego i mazowieckiego.
Zatrzymano sześć osób, a jedną doprowadzono do aresztu śledczego.
Śledczy ustalili, że podejrzani obracali paliwami pochodzącymi z Niemiec, które następnie nielegalnie trafiały na polski rynek.
Przestępcy wystawiali fikcyjne faktury, by ukryć nielegalny proceder. Łączna wartość nierzetelnych faktur przekroczyła 3 mln zł, a Skarb Państwa stracił około 1,5 mln zł z tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego.
Podczas przeszukań w siedmiu lokalizacjach funkcjonariusze zabezpieczyli nośniki danych i inne przedmioty mogące stanowić istotny materiał dowodowy. Postępowanie dotyczy działalności kilku firm z lat 2020–2021.
Zatrzymanym przedstawiono zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzania VAT, wystawiania fałszywych faktur oraz składania fałszywych zeznań.
Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności.