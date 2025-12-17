Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwami. Straty Skarbu Państwa sięgają milionów złotych.

/ CBŚP /

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Funkcjonariusze CBŚP, we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Celno-Skarbowym w Olsztynie, przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję na terenie województw pomorskiego i mazowieckiego.

Zatrzymano sześć osób, a jedną doprowadzono do aresztu śledczego.

Przestępczy proceder i milionowe straty

Śledczy ustalili, że podejrzani obracali paliwami pochodzącymi z Niemiec, które następnie nielegalnie trafiały na polski rynek.

Przestępcy wystawiali fikcyjne faktury, by ukryć nielegalny proceder. Łączna wartość nierzetelnych faktur przekroczyła 3 mln zł, a Skarb Państwa stracił około 1,5 mln zł z tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego.



Podczas przeszukań w siedmiu lokalizacjach funkcjonariusze zabezpieczyli nośniki danych i inne przedmioty mogące stanowić istotny materiał dowodowy. Postępowanie dotyczy działalności kilku firm z lat 2020–2021.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzania VAT, wystawiania fałszywych faktur oraz składania fałszywych zeznań.



Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności.