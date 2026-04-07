Noc z 5 na 6 kwietnia mogła zakończyć się tragicznie. Na ulicy Browarnej w Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie) nieznany mężczyzna celowo rozkładał opony na jezdni, stwarzając śmiertelne zagrożenie dla kierowców. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, który swoim zachowaniem naraził życie innych. Rozpoznajesz go?

/ Straż miejska w Elblągu / Facebook

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

W nocy z 5 na 6 kwietnia (z niedzieli na poniedziałek) na ulicy Browarnej w Elblągu doszło do niebezpiecznego incydentu. Nieznany mężczyzna poruszający się białym Audi rozkładał opony na trzech pasach ruchu.

"To nie był to przypadek, a świadome działanie" - czytamy w komunikacie straży miejskiej z Elbląga.

Najbardziej niepokojące jest to, że sprawca nie poprzestał na jednorazowym działaniu. Gdy inni kierowcy usuwali przeszkody z jezdni, mężczyzna wracał i ponownie ustawiał opony na drodze.

Policja apeluje o pomoc

Służby podkreślają, że "to zachowanie mogło doprowadzić do poważnego wypadku, a nawet śmierci niewinnych ludzi". Każdy, kto rozpoznaje sprawcę lub posiada nagranie z tej nocy, proszony jest o kontakt ze strażą miejską ( 986) lub Komendą Miejską Policji w Elblągu.

Każda informacja może okazać się kluczowa dla zidentyfikowania nieodpowiedzialnego mężczyzny.