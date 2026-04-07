Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto ocenił, że wizyta wiceprezydenta USA J.D. Vance'a w Budapeszcie to dowód na "złoty wiek" relacji węgiersko-amerykańskich. Amerykański polityk przyleciał we wtorek do stolicy Węgier, gdzie spotka się m.in. z premierem Viktorem Orbanem i weźmie udział w wiecu wyborczym. Do wizyty odniósł się też lider opozycji Peter Magyar, który zaznaczył, że "żadne obce państwo nie może ingerować w wybory" na Węgrzech.

Orban i Vance spotykają się w Budapeszcie, opozycja krytykuje wizytę

Według Szijjarto rozmowy obejmą kwestie migracji, bezpieczeństwa globalnego oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Minister ostrzegł przy tym przed możliwym kryzysem energetycznym w Europie, który - jego zdaniem - wynika z polityki Unii Europejskiej ograniczającej dostęp do rosyjskich surowców.

Lider opozycyjnej partii TISZA Peter Magyar wydał oświadczenie, w którym zaznaczył, że "żadne obce państwo nie może ingerować w wybory" na Węgrzech. Podkreślił, że przyszłość kraju powinna być rozstrzygana wyłącznie przez jego obywateli, a nie być pisana "w Waszyngtonie, Moskwie czy Brukseli".