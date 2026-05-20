W środę prokuratura w Mrągowie poinformowała, że wszczyna śledztwo w sprawie śmierci 18-latka, który utonął w jeziorze Juksty (woj. warmińsko-mazurskie). Nastolatek zginął po wywróceniu się roweru wodnego. Policja ujawnia nowe szczegóły dotyczące tragedii, w tym informacje o stanie trzeźwości uczestników zdarzenia.

Akcja poszukiwawcza / KW PSP w Olsztynie /

Bądź na bieżąco. Jeszcze więcej informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek rano na jeziorze Juksty w okolicach Śniadowa.

Czterech nastolatków, tegorocznych maturzystów z województwa mazowieckiego, wypoczywało na Mazurach. Pływali rowerem wodnym. W trakcie przesiadania się na nim doszło do wywrotki. Dwóm osobom udało się dopłynąć do brzegu, jedna została wyciągnięta z wody przez strażaków, czwarta osoba zaginęła.

Po ponad ośmiu godzinach poszukiwań, w których uczestniczyli strażacy z Mrągowa, Giżycka i Olsztyna, ciało nastolatka odnaleziono na głębokości 24 metrów, około stu metrów od brzegu. Jak poinformowała policja, "został już zidentyfikowany przez osobę z najbliższej rodziny".



Prokuratura bada okoliczności tragedii

W środę prokuratura rejonowa w Mrągowie poinformowała o wszczęciu śledztwa, które ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności śmierci młodego mężczyzny.

Prokurator Bogusława Pidsudko-Kaliszuk podkreśliła, że "prokuratura będzie badała również to, czy do śmierci tego młodego mężczyzny nie przyczyniły się osoby trzecie".



Alkohol i brak kamizelek ratunkowych

Policja ujawniła też, że żaden z nastolatków nie miał na sobie kapoków ani kamizelek ratunkowych. Dodatkowo, jak przekazano, "dwie osoby - z trójki uratowanej po wywrotce roweru - znajdowały się w stanie nietrzeźwości (tj. powyżej 0,5 prom.), a jedna - po użyciu alkoholu (poniżej 0,5 prom.)".

Jak informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski, dzisiaj przeprowadzona ma zostać sekcja zwłok 18-latka, dzięki

której śledczy ustalą, czy młody mężczyzna też spożywał wcześniej alkohol.Według policyjnych danych, w tym roku na Warmii i Mazurach utonęło już 11 osób. Zdarzenie na jeziorze Juksty było jednak pierwszym utonięciem związanym z wypoczynkiem nad wodą w tym sezonie.

W ubiegłym roku w regionie życie w wyniku utonięcia straciło 45 osób, z czego 17 w sezonie wakacyjnym.

