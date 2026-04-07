Od 25 października 2026 roku Port Lotniczy Poznań-Ławica wprowadzi zasadę "core night", czyli ograniczenie ruchu lotniczego w godzinach od 1:00 do 5:00 w nocy. Nowe przepisy mają poprawić komfort życia mieszkańców okolic lotniska, a jednocześnie zapewnić sprawne i bezpieczne funkcjonowanie portu.

/ Shutterstock

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Port Lotniczy Poznań-Ławica to jedno z najstarszych lotnisk w Polsce, które od 113 lat działa zaledwie 7 kilometrów od centrum miasta.

Z biegiem lat wokół portu powstała gęsta zabudowa mieszkaniowa, co sprawia, że lotnisko podlega surowym ograniczeniom środowiskowym, zwłaszcza w kwestii hałasu.

Jak przypomina rzecznik prasowy lotniska Marcin Wesołek, obecnie obowiązuje limit operacji lotniczych między godziną 22:00 a 6:00. To ograniczenie wpływa na rozwój siatki połączeń, ponieważ przewoźnicy chcieliby mieć większą swobodę w planowaniu lotów, zwłaszcza tych odbywających się późnym wieczorem i wczesnym rankiem.

Nowe regulacje

Zmiany zapowiedział prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica Grzegorz Bykowski.

Jak podkreślił, "zaktualizowane procedury zarządzania operacjami nocnymi na lotnisku w Poznaniu zostały zatwierdzone przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i zaczną obowiązywać 25 października 2026 r.".

Najważniejsza nowość to wprowadzenie okresu "core night", czyli ciszy nocnej od 1:00 do 5:00, podczas której nie będzie można planować żadnych regularnych operacji lotniczych.

"To z naszej strony gest dobrej woli i wyciągnięcie ręki do mieszkańców, którzy żyją w okolicy lotniska. Rozwój portu jest niezbędny miastu i regionowi: już teraz jego działalność daje pracę ponad 43 tys. Wielkopolan i odpowiada za 4,5 mld zł wpływów do gospodarki. By ten rozwój był możliwy i by te liczby rosły, przewoźnicy operujący z Ławicy potrzebują większej swobody w planowaniu swoich operacji późnym wieczorem i wczesnym rankiem. Ale w zamian i z wyprzedzeniem wprowadzamy maksymalne ograniczenie startów i lądowań w środku nocy" - podkreśla cytowany w komunikacie prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica Grzegorz Bykowski.

Wyjątki od reguły

Cisza nocna nie oznacza całkowitego zamknięcia lotniska.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe będą operacje lotnicze, takie jak loty państwowe (wojskowe, policyjne, straży granicznej), lądowania awaryjne, loty humanitarne i ratunkowe, a także opóźnione operacje, które pierwotnie miały odbyć się poza godzinami "core night".

System ten przypomina rozwiązania stosowane w innych europejskich portach lotniczych, w tym na Lotnisku Chopina w Warszawie. Terminal i infrastruktura lotniska pozostaną otwarte, a ograniczenia dotyczą jedynie planowania operacji lotniczych.