Niebezpieczny incydent w miejscowości Kołodziejowy Grąd w gminie Wielbark w Warmińsko-Mazurskiem. 65-letni mężczyzna oddał strzały w kierunku interweniujących policjantów. Na szczęście nikt nie został ranny.

Mężczyzna oddał w kierunku policjantów kilka strzałów / Shutterstock

Jak informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski, wszystko zaczęło się od zawiadomienia 70-letniej kobiety, że jej mąż jest pijany i się awanturuje.

Policjanci po przybyciu na miejsce zauważyli 65-latka przed posesją. Mężczyzna miał w rękach przedmiot przypominający broń.

Uciekając, oddał dwa strzały w kierunku policjantów. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

65-latek miał porzucić broń. Chwilę później został zatrzymany. Usłyszał już trzy zarzuty - znęcania się nad żoną, nielegalnego posiadania amunicji i czynnej napaści na funkcjonariuszy.

Według nieoficjalnych informacji służby poszukują broni, z której strzelał.



