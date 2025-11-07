W miejscowości Milik koło Muszyny w Małopolsce doszło do poważnego wypadku. Samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem pasażerskim relacji Krynica Zdrój-Kraków. Na szczęście, jak wynika ze wstępnych informacji, w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

W Miliku koło Muszyny w Małopolsce samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem/Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Groźny wypadek na przejeździe kolejowym w miejscowości Milik koło Muszyny w Małopolsce.

Samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem pasażerskim relacji Krynica Zdrój – Kraków.

W wyniku kolizji linia kolejowa w kierunku Krynicy Zdroju została całkowicie zablokowana.

Usuwanie skutków wypadku może potrwać kilka godzin.

Komunikacja zastępcza

Dla podróżnych, którzy utknęli na trasie, organizowana jest komunikacja zastępcza. Pasażerowie są przewożeni autobusami na odcinku, gdzie ruch pociągów jest niemożliwy.

Na miejscu pracują policja, straż pożarna oraz służby kolejowe, które wyjaśniają przyczyny wypadku.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Na razie nie wiadomo, kiedy ruch na linii kolejowej zostanie przywrócony.

