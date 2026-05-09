Pożar domu wielorodzinnego w Szczytnie w województwie warmińsko-mazurskim. Ogień wybuchł w sobotę rano. Podczas akcji gaśniczej odnaleziono ciała dwóch osób.

Część mieszkańców ewakuowała się samodzielnie; trzy osoby ewakuowali strażacy.

W sobotę przed południem służby otrzymały zgłoszenie o dymie wydobywającym się przez okno mieszkania na parterze dwukondygnacyjnego budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte.

Po przyjeździe na miejsce strażacy zastali silne zadymienie na klatce schodowej. Część mieszkańców budynku, w którym jest sześć mieszkań, ewakuowała się samodzielnie. Pozostałym trzem osobom pomogła straż pożarna.

Podczas akcji gaśniczej w mieszkaniu, z którego wydobywał się dym, odnaleziono ciała dwóch dorosłych osób.

Zespół ratownictwa medycznego stwierdził ich zgon. Na razie nie znamy tożsamości tych osób, trwa identyfikacja - powiedziała mł. asp. Agata Stefaniak ze szczycieńskiej policji.

Pożar domu wielorodzinnego został ugaszony. Na miejscu policjanci, pod nadzorem prokuratora, prowadzą czynności mające na celu ustalenie przyczyny śmierci dwóch osób oraz okoliczności wybuchu pożaru.