Niedaleko granicy z Obwodem Królewieckim w Warmińsko-Mazurskiem znaleziono drona z napisami w języku rosyjskim.

Dron został znaleziony na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc. To około 20 kilometrów od granicy z Rosją.

Według nieoficjalnych informacji naszego dziennikarza Piotra Bułakowskiego - są na nim napisy wykonane cyrylicą. Urządzenie wyposażone jest w kamerę bądź kamery i nie jest to rodzaj drona, którego można normalnie kupić w sklepie. Tutaj służby mówią raczej o większym specjalistycznym dronie.

Na miejscu pracują służby, teren jest zabezpieczony. Powiadomiono m.in. Żandarmerię Wojskową.