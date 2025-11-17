Duże zadymienie spowodowane pożarem wentylatora było powodem ewakuacji stacji dializ w szpitalu w Mrągowie w woj. warmińsko-mazurskim - informuje Piotr Bułakowski, reporter RMF FM. Jak przekazali strażacy, nikomu nic się nie stało.
Do incydentu doszło w mrągowskim szpitalu w poniedziałkowy wieczór.
Z pomieszczenia dializowni ewakuowano łącznie 21 osób, z czego 15 osób stanowili pacjenci dializowani i 6 osób personelu.
Wszystkie osoby zostały przemieszczone w inną część szpitala - przekazał RMF FM młodszy brygadier Grzegorz Różański, rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej.