Dramatyczne sceny rozegrały się w niedzielny wieczór w Szczytnie (Warmińsko-Mazurskie). 34-letni mężczyzna zgłosił się na policję z raną zadaną nożem przez swoją partnerkę. Kobieta została zatrzymana, a rodzina objęta procedurą "Niebieska Karta".

Na policję w Szczytnie zgłosił się mężczyzna, który wcześniej została zaatakowany nożem / Shutterstock

Atak nożem podczas kłótni

W minioną niedzielę do Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie wtargnął 34-letni mieszkaniec miasta z raną zadaną ostrym narzędziem.

Mężczyzna poinformował funkcjonariuszy, że został dźgnięty nożem przez swoją partnerkę. Policjanci natychmiast udzielili mu pomocy przedmedycznej i wezwali karetkę pogotowia.

Poszkodowany trafił do szpitala, a jego życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo.

Partnerka zatrzymana

Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali 44-letnią mieszkankę Szczytna, która – jak ustalono – podczas kłótni z partnerem użyła niebezpiecznego narzędzia. Oboje byli nietrzeźwi.

Kobieta usłyszała zarzut uszkodzenia ciała.



Rodzina została objęta procedurą "Niebieska Karta". Prokuratura Rejonowa w Szczytnie zastosowała wobec zatrzymanej środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego.