Uszkodzony odcinek linii kolejowej sprawdzają już m.in. żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Przeszukujemy teren, przepusty, torowisko, wystawiamy patrole w miejscach, gdzie może coś się wydarzyć. Wspomagamy służby ochrony kolei - poinformowało biuro prasowe WOT, cytowane przez PAP.

Akcja służb i wojska

Wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewnił w poniedziałek, że służby podległe resortowi obrony ściśle współpracują. Wojsko sprawdzi odcinek ok. 120 km (przy trakcji kolejowej) biegnący do granicy w Hrubieszowie. Jak wskazał szef MON, w działania zaangażowane są m.in. Wojska Obrony Terytorialnej, w tym 2. Lubelska Brygada OT i wchodzący w jej skład 25. Batalion Lekkiej Piechoty z Zamościa.

"Zwiększono zaangażowanie WOT we wsparciu Straży Ochrony Kolei w patrolowaniu linii kolejowych we wschodniej Polsce" - poinformował Kosiniak Kamysz na X. Zaznaczył również, że na newralgiczne elementy infrastruktury: mosty, wiadukty, tunele, stacje, rozjazdy czy kolejowe urządzenia sterowania ruchem zwracana jest szczególna uwaga.

Akty dywersji na polskiej kolei

W weekend na trasie Warszawa - Lublin doszło do dwóch aktów dywersji. Podczas pierwszego z nich, w miejscowości Mika (woj. mazowieckie, pow. garwoliński), eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. To zdaniem premiera Donalda Tuska miało najprawdopodobniej doprowadzić do wykolejenia pociągu. W innym miejscu niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie), w niedzielę, pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

W związku ze sprawą zabezpieczono bardzo obfity materiał dowodowy, który pozwoli na bardzo szybką identyfikację sprawców - poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Mówił on również, że informacje dotyczące huku w "bliżej nieokreślonym terenie" mieszkańcy pobliskiego obszaru zgłosili policji w sobotę ok. godziny 22.00.

Wszczęto już w tej sprawie śledztwo, o czym poinformował przedstawiciel prokuratury.

Prokurator wszczął śledztwo w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym, skierowanych przeciwko infrastrukturze kolejowej i popełnionych na rzecz obcego wywiadu - poinformował w poniedziałek wieczorem rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.