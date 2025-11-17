W miejscowości Gójsk w powiecie sierpeckim na Mazowszu doszło do ataku na dyrektorkę miejscowej szkoły. Incydent miał miejsce podczas zebrania rodziców. Informację otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Jak informuje RMF FM st. asp. Katarzyna Krukowska z sierpeckiej policji, pijany rodzic przyszedł do szkoły na zebranie, gdzie pokłócił się z dyrektorką.
Zachował się agresywnie i pchnął panią dyrektor. Doznała ona obrażeń - powiedziała policjantka reporterowi RMF FM Michałowi Krasoniowi.
Dyrektorka została przewieziona do szpitala, gdzie obecnie przechodzi badania. Jej stan jest stabilny, pozostaje przytomna.
Agresywny rodzic został zatrzymany przez policję i jest przesłuchiwany. Funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia.
