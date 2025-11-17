W miejscowości Gójsk w powiecie sierpeckim na Mazowszu doszło do ataku na dyrektorkę miejscowej szkoły. Incydent miał miejsce podczas zebrania rodziców. Informację otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zobacz również:

Jak informuje RMF FM st. asp. Katarzyna Krukowska z sierpeckiej policji, pijany rodzic przyszedł do szkoły na zebranie, gdzie pokłócił się z dyrektorką. 

Zachował się agresywnie i pchnął panią dyrektor. Doznała ona obrażeń - powiedziała policjantka reporterowi RMF FM Michałowi Krasoniowi.

Dyrektorka została przewieziona do szpitala, gdzie obecnie przechodzi badania. Jej stan jest stabilny, pozostaje przytomna.

Agresywny rodzic został zatrzymany przez policję i jest przesłuchiwany. Funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia.

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.

Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.