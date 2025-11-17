W miejscowości Gójsk w powiecie sierpeckim na Mazowszu doszło do ataku na dyrektorkę miejscowej szkoły. Incydent miał miejsce podczas zebrania rodziców. Informację otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Atak na dyrektorkę szkoły w Gójsku, fot. zdjęcie ilustracyjne / Wojciech Olkuśnik / East News

Jak informuje RMF FM st. asp. Katarzyna Krukowska z sierpeckiej policji, pijany rodzic przyszedł do szkoły na zebranie, gdzie pokłócił się z dyrektorką.

Zachował się agresywnie i pchnął panią dyrektor. Doznała ona obrażeń - powiedziała policjantka reporterowi RMF FM Michałowi Krasoniowi.

Dyrektorka została przewieziona do szpitala, gdzie obecnie przechodzi badania. Jej stan jest stabilny, pozostaje przytomna.

Agresywny rodzic został zatrzymany przez policję i jest przesłuchiwany. Funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia.