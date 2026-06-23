Do groźnego incydentu doszło na komendzie policji w Iławie w woj. warmińsko-mazurskim. Według nieoficjalnych ustaleń reportera RMF FM Piotra Bułakowskiego, w czasie próby otwarcia paczki mógł zostać rozpylony gaz pieprzowy. Budynek ewakuowano.

Policjanci / Shutterstock

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Paczkę na komendę w Iławie przyniosła jedna z mieszkanek. Poinformowała, że nie zamawiała niczego z odzieżowego sklepu internetowego, którego nazwa widniała na etykiecie. Wydało jej się to podejrzane.

Według informacji reportera RMF FM, przy próbie otwarcia paczki doszło do rozpylenia jakiegoś aerozolu. Mógł to być gaz pieprzowy.

Policjant został niegroźnie ranny w twarz, opatrzyła go załoga karetki pogotowia.

Na miejsce wezwano straż pożarną i policyjnych pirotechników, a cały budynek został ewakuowany.