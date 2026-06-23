Południowa Szwecja zmaga się z poważnymi niedoborami wody spowodowanymi długotrwałą suszą. Władze lokalne wprowadzają kolejne ograniczenia, a mieszkańcy i turyści muszą liczyć się z utrudnieniami. Sytuację pogarszają nadchodzące upały, które mogą sięgnąć nawet 35 stopni Celsjusza. Sytuacja na Gotlandii określana jest jako "krytyczna".

Susza na południu Szwecji. Gotlandia i Skania wprowadzają ograniczenia w dostępie do wody / Shutterstock

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Na Gotlandii, gdzie w Visby odbywa się Tydzień Polityczny Almedalen (festiwal z platformą do dialogu na tematy społeczno-polityczne) z udziałem 30-40 tysięcy gości, władze zdecydowały się na zmniejszenie ciśnienia wody w kranach. Dodatkowo zamknięto publicznie dostępne punkty z wodą pitną. Jak podkreślają przedstawiciele regionu, poziom wód gruntowych i powierzchniowych znacząco spadł po dłuższym okresie bez opadów.

W trzecim co do wielkości mieście Szwecji, Malmoe, rozpoczęto kampanię zachęcającą mieszkańców do ograniczenia zużycia wody. Wyłączono publiczne prysznice przy kąpieliskach oraz wprowadzono oszczędności w miejskich stołówkach. W regionie Skania zakazano podlewania roślin i zamknięto fontanny.

Według szwedzkiego instytutu meteorologiczno-hydrologicznego SMHI, na południu kraju notuje się niski stan wielu rzek, m.in. Lagan, Ronnebyan, Ronne, Kaevlingean oraz części Eman z dopływami. Niewystarczający poziom wód gruntowych występuje w siedmiu regionach na południe od Sztokholmu. Ekspertka SMHI, Nina Bosshard, podkreśla, że aby przywrócić odpowiedni poziom wód, potrzebne są długotrwałe opady, na które latem trudno liczyć.

"Aby przywrócić poziom wód w jeziorach i ciekach wodnych potrzebne są długookresowe opady. Prawdopodobieństwo takiego zjawiska w miesiącach letnich jest niskie, większość opadów wyparowuje lub jest absorbowana przez roślinność" - podkreśliła ekspertka.

Problem wiąże się także z turystyką

Na Gotlandii do problemów hydrologicznych przyczynia się także eksploatacja wapienia, wymagająca dużych ilości wody. W okresie letnim, ze względu na napływ turystów, zapotrzebowanie na wodę na wyspie wzrasta nawet o 30 procent. Władze regionu postulują wprowadzenie podatku turystycznego, który miałby pomóc w rozbudowie infrastruktury wodnej.

Instytut SMHI ostrzega, że w najbliższych dniach południową Szwecję czekają upały. W czwartek i piątek temperatura może osiągnąć nawet 35 stopni Celsjusza, co dodatkowo utrudni walkę z niedoborami wody.

Jak zauważają dziennikarze, temat deficytu wody nie dominuje w głównych debatach w trakcie Tygodnia Politycznego. Politycy zajęci są kampanią przed zaplanowanymi na początek września wyborami parlamentarnymi. Władze regionu domagają się wprowadzenia podatku od turystów.



