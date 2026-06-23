Groźny wypadek paralotniarza w okolicy Czarnego Dunajca na Podhalu. Poszkodowany 48-latek - uczestnik mistrzostw Polski w paralotniarstwie - runął z wysokości około 50 metrów. Trafił do Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu.

Wypadek paralotniarza w okolicy Czarnego Dunajca / Policja Nowy Targ / Facebook / Policja

Do wypadku doszło we wtorek około godz. 15:20 w rejonie Baligówki - to gmina Czarny Dunajec. Rozgrywane były tam mistrzostwa Polski w paralotniarstwie. Podczas zawodów 48-letni mężczyzna z okolic Krakowa runął z wysokości około 50 metrów.

Prawdopodobną przyczyną wypadku było nagłe podwinięcie się skrzydła paralotni - informuje reporter RMF FM Paweł Konieczny.

Po upadku mężczyzna był przytomny. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował paralotniarza do Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu.

Szczegóły wypadku będzie wyjaśniać Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.