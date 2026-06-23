Portugalia pokonała Uzbekistan 5:0 w meczu piłkarskich mistrzostw świata, rozegranym w Houston. Dwie bramki strzelił Cristiano Ronaldo, którego krytykowano za słabą dyspozycję w pierwszym meczu turnieju. W innym spotkaniu grupy K Kolumbia zagra z Demokratyczną Republiką Konga.

Cristiano Ronaldo znowu strzela. Jego branki przyczyniły się do wysokiego zwycięstwa reprezentacji Portugalii / PAP/EPA/MIGUEL A. LOPES / PAP/EPA

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Przełamanie Cristiano Ronaldo ma historyczny wymiar. Trafiając dwukrotnie do bramki reprezentacji Uzbekistanu, poprawił swój dorobek na mistrzostwach świata do dziesięciu trafień.

Oznacza to, że w klasyfikacji wszech czasów zajmuje 10 miejsce - wspólnie z siedmioma innymi piłkarzami. Co ciekawe, wśród nich jest Polak - Grzegorz Lato, który na mundialach grał w latach 1974-1982.

Liderem tego zestawienia jest będący w świetnej dyspozycji Argentyńczyk Leo Messi, który w dwóch pierwszych meczach na mundialu strzelił już 5 bramek. W sumie na wszystkich turniejach tej rangi ustrzelił 18 bramek.

Wzrost formy - tak oczekiwany przez fanów reprezentacji Portugalii - Ronaldo walnie przyczynił się do wysokiego zwycięstwa nad znacznie niżej notowanym Uzbekistanem.

Kolejne bramki dołożyli Nuno Mendes strzałem z rzutu wolnego oraz Rafael Leao w końcówce meczu ustalając wynik spotkania. Na listę strzelców wpisał się piłkarz reprezentacji Uzbekistanu - Abduvohid Nematov. Tyle, że było to samobójcze trafienie.

Portugalia - Uzbekistan 5:0

Cristiano Ronaldo (6, 39), Nuno Mendes (17-rzut wolny), Abduvohid Nematov (60-samob.), Rafael Leao (87).

Żółte kartki: Portugalia - Renato Veiga; Uzbekistan - Odiljon Xamrobekov.

Sędzia: Jalal Jayed (Maroko). Widzów: 68 777