Portugalia pokonała Uzbekistan 5:0 w meczu piłkarskich mistrzostw świata, rozegranym w Houston. Dwie bramki strzelił Cristiano Ronaldo, którego krytykowano za słabą dyspozycję w pierwszym meczu turnieju. W innym spotkaniu grupy K Kolumbia zagra z Demokratyczną Republiką Konga.
- Po więcej aktualnych informacji sportowych zapraszamy na stronę główną RMF24.pl.
Przełamanie Cristiano Ronaldo ma historyczny wymiar. Trafiając dwukrotnie do bramki reprezentacji Uzbekistanu, poprawił swój dorobek na mistrzostwach świata do dziesięciu trafień.
Oznacza to, że w klasyfikacji wszech czasów zajmuje 10 miejsce - wspólnie z siedmioma innymi piłkarzami. Co ciekawe, wśród nich jest Polak - Grzegorz Lato, który na mundialach grał w latach 1974-1982.
Liderem tego zestawienia jest będący w świetnej dyspozycji Argentyńczyk Leo Messi, który w dwóch pierwszych meczach na mundialu strzelił już 5 bramek. W sumie na wszystkich turniejach tej rangi ustrzelił 18 bramek.
Wzrost formy - tak oczekiwany przez fanów reprezentacji Portugalii - Ronaldo walnie przyczynił się do wysokiego zwycięstwa nad znacznie niżej notowanym Uzbekistanem.
Kolejne bramki dołożyli Nuno Mendes strzałem z rzutu wolnego oraz Rafael Leao w końcówce meczu ustalając wynik spotkania. Na listę strzelców wpisał się piłkarz reprezentacji Uzbekistanu - Abduvohid Nematov. Tyle, że było to samobójcze trafienie.
Portugalia - Uzbekistan 5:0
Cristiano Ronaldo (6, 39), Nuno Mendes (17-rzut wolny), Abduvohid Nematov (60-samob.), Rafael Leao (87).
Żółte kartki: Portugalia - Renato Veiga; Uzbekistan - Odiljon Xamrobekov.
Sędzia: Jalal Jayed (Maroko). Widzów: 68 777