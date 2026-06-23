Trofeum zwycięzcy mistrzostw świata w piłce nożnej wręczy prezydent USA Donald Trump - poinformował szef FIFA Gianni Infantino. Ceremonia ma się odbyć 19 lipca na nowojorskim stadionie w New Jersey.

Prezydent USA Donald Trump trzymający trofeum mistrzostw świata w piłce nożnej / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP / East News

Trump wręczy trofeum zwycięzcy mundialu

Będziemy razem z prezydentem, ciesząc się finałem i wręczając trofeum zwycięzcy, oczywiście razem - powiedział Infantino we wtorkowym programie telewizyjnym "Fox and Friends". FIFA oświadczyła, że nie ma żadnego komentarza poza telewizyjnymi wypowiedziami Infantino.

Szef piłkarskiej centrali ma bardzo dobre relacje z amerykańskim przywódcą. W grudniu podczas ceremonii losowania finałowych grup wręczył mu Pokojową Nagrodę FIFA. Oprócz statuetki Trump otrzymał medal w uznaniu "wyjątkowych działań na rzecz pokoju na świecie".

Trump nie został ciepło przyjęty na stadionie

Trump spotkał się z buczeniem i gwizdami, gdy w zeszłym roku wręczał trofeum zwycięzcom Klubowych Mistrzostw Świata, Chelsea Londyn, i stał w środku drużyny podczas podnoszenia trofeum. Wydarzenie miało miejsce na tym samym stadionie w East Rutherford w stanie New Jersey.

Od tamtego czasu wydarzenia w sportowe, w których brał udział to finał turnieju tenisowego mężczyzn US Open, turniej golfowy Ryder Cup oraz mecz finału NBA w Nowym Jorku.

Mistrzostwa Świata organizowane są po raz pierwszy w trzech krajach. Oprócz Stanów Zjednoczonych mecze odbywają się w Kanadzie i Meksyku.