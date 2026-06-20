Wzmożony ruch pojazdów wojskowych na drogach województwa warmińsko-mazurskiego można obserwować od dziś do poniedziałku. Poinformowała o tym 16 Dywizja Zmechanizowana. Wojsko prosi o niewyprzedzanie kolumn oraz o niefotografowanie pojazdów.

Zdj. poglądowe / Tomasz Waszczuk / PAP

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Wojsko na drogach w Warmińsko-Mazurskiem

Kierowcy w Warmińsko-Mazurskiem przez najbliższe dwa dni - od 20 do 22 czerwca - powinni spodziewać się wzmożonego ruchu pojazdów wojskowych. Jak poinformował rzecznik 16 Dywizji Zmechanizowanej mjr Karol Frankowski, po drogach publicznych będą się poruszać pojazdy gąsienicowe z nakładkami.

Ma to związek z trwającym ćwiczeniem taktycznym "Dzielny Dzik 26". Wojsko prosi o niewyprzedzanie kolumn oraz o niefotografowanie pojazdów. Dużo też będzie się działo w powietrzu - wzmożony będzie ruch statków powietrznych, w tym dronów. Planowane są przeloty śmigłowców.



"Dla żołnierzy 16 Pułku Logistycznego z 16DZ doba nie kończy się po zachodzie słońca. Transporty gabarytowe i operacje przerzutu sprzętu realizujemy zarówno w pełnym słońcu, jak i pod osłoną nocy. Wszystko po to, aby pododdziały bojowe Bursztynowej Dywizji mogły szkolić się w realnych warunkach, maksymalnie zbliżonych do pola walki. Gdzie gąsienice rwą grunt, tam logistyka toruje drogę, bo wysoka gotowość bojowa zaczyna się od niezawodnego sprzętu" - informuje 16 Dywizja Zmechanizowana.

Przesmyk suwalski, czyli europejska pięta Achillesa

Ćwiczenia "Dzielny Dzik 26" stanowią część manewrów obronnych pod kryptonimem "Bursztynowy Obrońca 26" i mają wymiar strategiczny. Przedsięwzięcie szkoleniowe ma na celu sprawdzenie gotowości bojowej różnych rodzajów sił zbrojnych w warunkach współczesnego pola walki. Kluczowym elementem przedsięwzięcia jest wypracowanie sprawnego i szybkiego przemieszczania dużych komponentów wojskowych w rejonie przesmyku suwalskiego, czyli wąskiego pasa ziemi o długości 104 km między Polską a Litwą - obszaru o fundamentalnym znaczeniu dla stabilności i bezpieczeństwa całego regionu.

Jak informowała kancelaria prezydenta - po tym, jak Karol Nawrocki odwiedził żołnierzy na ćwiczeniach - podczas zadań na poligonach wojsko wykorzystuje najnowocześniejsze uzbrojenie, jakim dysponują obecnie polskie siły zbrojne. W warunkach bojowych testowane są m.in. nowe bojowe wozy piechoty Borsuk, czołgi K2 oraz samobieżne armatohaubice K9.