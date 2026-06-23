Eksplozja w składzie amunicji w centralnej Turcji. Zginęły dwie osoby, a dwie kolejne zostały ranne - przekazały miejscowe władze, cytowane przez turecką prasę.

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Do wypadku doszło we wtorek w położonej w centralnej Anatolii prowincji Kirikkale - na terenie składowiska amunicji w trakcie prac badawczo-rozwojowych. Gubernator prowincji poinformował, że do eksplozji doszło w godzinach popołudniowych po przypadkowej detonacji amunicji na terenie obiektu.

W zdarzeniu zginęło dwóch pracowników prywatnej firmy. W doniesieniach medialnych podano, że doszło do eksplozji amunicji rakietowej kalibru 3,5 cala.